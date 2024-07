Nuno Borges vence Rafael Nadal e conquista primeiro torneio ATP

O tenista português Nuno Borges conquistou hoje, pela primeira vez, um torneio ATP, ao vencer em dois sets o espanhol Rafael Nadal, antigo número um do mundo, na final de Bastad, na Suécia.

Ao fim de uma hora e 27 minutos, o maiato pôde festejar o seu primeiro grande título no circuito mundial, tornando-se somente o segundo tenista português a consegui-lo, depois de João Sousa erguer três troféus ATP, em Kuala Lumpur (2013), Valência (2015) e Estoril Open (2018).

Borges, número um nacional e 51.º do ranking ATP, bateu o 'lendário' tenista maiorquino, vencedor de 22 títulos do Grand Slam e atual 261.º do mundo, em dois sets, com 6-3 e 6-2, e nada melhor do que fazê-lo num piso que o adversário domina desde os 'primórdios'.

Contudo, português não se atemorizou perante o 'rei da terra batida' e entrou logo no primeiro parcial a vencer por 2-0, conseguindo, desde logo, quebrar o serviço de Nadal, de 38 anos.

De resto, esta foi uma constante nos quatro jogos seguintes, com muitas falhas de ambos os tenistas a valerem consecutivas quebras de serviço de um e de outro, até que Borges não desperdiçou o seu jogo de serviço e fez 5-2, antes de consumar o triunfo no set com um 6-3.

O equilíbrio foi imperando no segundo parcial, mesmo com o tenista luso a praticamente 'despachar' o espanhol no segundo jogo, acabando por ganhar vantagem no quinto, quando quebrou o serviço do maiorquino e colocou-se em posição dominante.

A partir desse momento, Nadal não mais recuperou para equilibrar o duelo e Nuno Borges triunfou nos três jogos seguintes -- um deles com nova quebra de serviço -- para fechar em 6-2 o segundo set e consumar a sua primeira vitória num ATP.