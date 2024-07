PSD diz que a Madeira está “muito à frente” no progresso social

Rubina Leal foi a primeira a intervir no debate sobre a Europa, em nome do PSD. A deputada fez uma listagem das vantagens para a Madeira, de pertencer à União Europeia, e falou da importância social dos apoios.

Rubina Leal pediu que Rogério Gouveia explicasse o lugar da Madeira no barómetro das RUP.

O Governante respondeu que a política de coesão tem sido determinante para o projecto europeu e desenvolveu o discurso sobre as mais-valias da participação europeia.

Rubina Leal insistiu na pergunta e, mesmo antes, aludiu a um estudo de Elisa Ferreira, comissária europeia, que, ao que afirma, em 52 indicadores sobre progresso social, a Madeira “está muito à frente”.

À segunda, Rogério Gouveia disse que a Madeira está muito bem posicionada e compara bem em aspectos comparáveis. Por exemplo, no indicador do índice de pobreza, a Região está bem posicionada nas RUP, mas até em comparação com regiões continentais.

Rogério Gouveia reconhece, ainda assim, que são indicadores resultantes de inquéritos e não de informação estatística sólida.