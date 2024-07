JPP pede documentos sobre acções inspectivas da Secretaria da Inclusão

Miguel Ganança, do JPP, quer conhecer quais os motivos e quais as conclusões das acções inspectivas que foram realizadas pela Secretaria Regional na Associação Atalaia Living Care. Quais as “situações preocupantes” que motivaram estas investigações, questionou.

O pedido à Secretaria ficou sem resposta, disse o deputado, mas Ana Sousa assegurou que recebeu nenhuma solicitação por via do JPP, mas sim por parte de um cidadão.

A socialista Marta Freitas considerou que “nem tudo se resolve com mais construção” e apontou as várias falhas nas políticas junto dos idosos. “O Governo não pode assobiar para o lado” e é necessário que se tomem medidas de protecção destas pessoas. Pediu ainda mais apoios para os cuidadores informais e agilização na criação da carreira das ajudantes domiciliárias.

Hugo Nunes, do Chega, pediu soluções para o crescente consumo de substâncias psicoactivas e respectivas respostas sociais, adequadas, a quem precisa de tratamento.

Rubina Leal, do PSD, disse que a oposição prefere usar “recortes de jornais”, para apontar falhas, do que perceber a importância do documento que hoje se discute e que coloca as pessoas como prioridade. “Estamos perante uma Secretaria que é uma daquelas em que o orçamento mais subiu”, observou a deputada, o que mostra a importância que o Governo Regional confere ao sector.