Secretário admite reduzir tempo de serviço para vincular professores em 2025

“O compromisso que temos com as estruturas sindicais é para no próximo ano reduzir o tempo de serviço para vinculação” dos professores na Madeira. Foi assim que o secretário regional de Educação respondeu ao deputado Miguel Castro (Chega), no âmbito da discussão do problema da saída de docentes da Madeira para os quadros do continente, tema que tem dominado a apreciação na especialidade das propostas de Orçamento e PIDDAR para 2024.

Numa resposta a Paulo Alves (JPP), Jorge Carvalho disse que não há tempo para proceder à alteração do estatuto da carreira docente no corrente ano. O que ficou assumido com as estruturas sindicais é que se iniciaria este ano a negociação e que no próximo ano seria apresentada uma alteração ao estatuto de carreira docente.

O secretário regional considera que “há sempre um discurso alarmista sobre a mobilidade dos professores, falando daqueles que saem mas não daqueles que entram”. Segundo o governante, dos 149 professores que se candidataram aos quadros no continente, cerca de 40 já não trabalhavam nas escolas da Madeira. Por outro lado, reconheceu que reduziu-se o número de docentes nas escolas da Região, mas também diminuiu o número de alunos, devido à quebra da natalidade. “Sei que gostam de lançar alarmismos, mas em Setembro veremos”, disse Jorge Carvalho, desdramatizando a questão.