PSP detém quatro ladrões no Funchal, sendo que três ficaram em prisão preventiva

A PSP deteve nos últimos dias quatro homens, naturais e residentes no Funchal, com idades compreendidas entre os 20 e os 49 anos, por terem protagonizado três situações de furto em residência e roubo a uma pessoa. A informação foi avançada numa nota assinada pelo comandante regional desta força policial, Gualter Gomes.

O primeiro caso ocorreu na madrugada de quarta-feira, na Avenida Sá Carneiro. A patrulha policial interceptou em flagrante delito dois suspeitos, os quais encontravam-se a agredir um cidadão de 62 anos com o intuito de lhe retirar cerca de 80 euros em dinheiro. Estes suspeitos estavam já referenciados pelo mesmo tipo de crime em cinco ocorrências distintas. Foram presentes a tribunal, indiciados pelo crime de roubo, tendo sido decretada a sua prisão preventiva.

O segundo caso ocorreu na tarde de quarta-feira, na Rua Alferes Veiga Pestana, A patrulha policial interceptou em flagrante delito um suspeito que se encontrava na posse de 10 quilos de fruta furtada do interior do quintal de uma residência, ao qual acedeu através de escalamento de um muro com cerca de dois metros de altura. O tribunal determinou como medida de coacção o termo de identidade e residência, aguardando o decorrer do inquérito em liberdade, sendo indiciado pelo crime de furto.

O terceiro caso ocorreu na tarde de quinta-feira, na Travessa do Frazão (Imaculado Coração de Maria). Após perseguição policial a um suspeito que havia acabado de cometer um furto no interior de uma residência sita na Travessa dos Moleiros, o mesmo foi interceptado na posse de um relógio e outras joias, no valor total de 255 euros. Todos os bens/artigos furtados foram restituídos aos seus legítimos proprietários. O tribunal decidiu que este arguido ficaria em prisão preventiva.