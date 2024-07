PAN Madeira faz caminhada para alertar para recuperação dos percursos pedestres

O Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) organizou, hoje, uma caminhada, "com o objectivo de sensibilizar a população para a importância da recuperação e manutenção dos percursos pedestres da Região, com destaque para as emblemáticas levadas".

As levadas da Madeira, construções hidráulicas únicas no mundo, são um património histórico e cultural inestimável. Estas estruturas não apenas desempenham um papel crucial no sistema de irrigação da ilha, mas também são percursos pedestres muito procurados por residentes e turistas, proporcionando uma experiência ímpar de contacto com a natureza. A preservação das levadas é, portanto, essencial tanto para a sustentabilidade ambiental quanto para a promoção do turismo ecológico

A caminhada organizada pelo PAN Madeira foi realizada na Levada dos Tornos, um dos percursos que, segundo partido, deve ser recuperado.

"Durante o trajecto, os participantes tiveram a oportunidade de aprender sobre a história das levadas, os desafios que enfrentam e as medidas necessárias para garantir a sua preservação. Especialistas em botânica e conservação ambiental estiveram presentes para fornecer informações sobre as espécies infestantes, como a acácia e os eucaliptos, que consomem grandes quantidades de água e comprometem a biodiversidade local", dá conta uma nota remetida este sábado às redacções.

A iniciativa do PAN pretendeu igualmente "chamar a atenção para a problemática das espécies infestantes, que ameaçam o ecossistema local, consumindo recursos hídricos preciosos".

“É imperativo que tomemos medidas concretas para proteger as nossas levadas e combater as espécies infestantes. Estas plantas invasoras não apenas ameaçam a flora nativa, mas também exercem uma pressão adicional sobre os nossos recursos hídricos, que já são escassos. Através desta caminhada, esperamos aumentar a consciência pública sobre estas questões e mobilizar a comunidade para ações de conservação”, afirmou Monica Freitas, porta-voz do PAN Madeira, citada em nota de imprensa.

O PAN Madeira quis ainda com esta acção "reforçar o seu compromisso com a sustentabilidade e a protecção ambiental", incentivando a preservação do património natural da Região.