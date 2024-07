UMa ou faz mais ou faz melhor nas tecnologias

Eduardo Fermé, professor catedrático da área da inteligência artificial na Universidade da Madeira e doutorado em ciências da computação, foi outros dos intervenientes na conferência RE:PENSAR A MADEIRA - O Orçamento para lá dos números, que falou em nome pessoal e não instituional.

O professor diz que é reconhecida a importância da integração europeia, das infra-estruturas, como a via rápida, na mudança na Madeira, mas que muitas vezes se esquece o papel da Universidade da Madeira, em especial, no desenvolvimento social, no pensamento crítico.

Eduardo Fermé lembrou os impactos das tecnologias informáticas no ambiente, nomeadamente, na electricidade, para afirmar, depois, que a Madeira tem das melhores ligações de Internet da Europa e até do Mundo, mas tem um problema de recursos humanos.

O professor diz que a UMa não tem capacidade para fazer mais e melhor: ou faz melhor ou faz melhor. Mais dinheiro para novos projectos, nada resolve. “Deveria haver dinheiro do governo regional para a UMa fazer melhor o que está a fazer.”

O catedrático alerta que não vale a pena investir só em inteligência artificial, pois não se sabe se isso será determinante ‘amanhã’. É preciso investir em todas as áreas.