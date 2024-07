PAN Madeira promove actividades lúdicas durante os meses de Verão

O PAN Madeira irá promover actividades lúdicas durante os meses de Verão, de forma a envolver os jovens para actividade política e debaterem assuntos como a sustentabilidade, a causa animal, a causa ambiental e a causa social.

A primeira actividade irá acontecer já esta sexta-feira, 12 de Julho, com uma actividade de canoagem, mas também já estão planeadas outras actividades, como por exemplo: voluntariado num canil municipal, limpeza de percursos pedestres, torneio de futebol, passeios pela região.

Envolver os jovens na política por meio de actividades lúdicas é essencial para fomentar a cidadania e a participação democrática. Estas actividades despertam o interesse dos jovens, desenvolvem o pensamento crítico e promovem o entendimento das instituições e processos democráticos. Além disso, proporcionam um ambiente seguro para discutir ideias e opiniões, incentivando a participação activa na sociedade. Ao cativar os jovens de forma lúdica, plantamos as sementes de uma geração mais consciente, participativa e preparada para os desafios futuros da democracia Mónica Freitas, porta-voz do PAN Madeira

Com estas iniciativas, o PAN Madeira reafirma o seu compromisso com a formação política e ambiental dos jovens, oferecendo-lhes ferramentas e oportunidades para se tornarem cidadãos mais activos e responsáveis. Ao promover actividades que aliam diversão ao aprendizado, o partido espera cultivar uma geração mais consciente e encorajada, capaz de enfrentar os desafios futuros com criatividade e espírito crítico.

"A participação de todos é fundamental para o sucesso dessas actividades, e o PAN Madeira convida os jovens e suas famílias a se juntarem a este movimento em prol de uma sociedade mais sustentável e justa", sublinha.