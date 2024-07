O sentido de responsabilidade do PAN

Nos meandros da política, o conceito de responsabilidade muitas vezes se perde no meio das complexas teias de interesses e estratégias partidárias. No entanto, o voto do PAN a favor do programa de governo na ALRAM trouxe à tona uma consciente exceção. Este gesto não apenas resolveu um impasse político, mas também abriu caminho para que a Assembleia possa efetivamente exercer os seus poderes deliberativos sobre o futuro da RAM.

A responsabilidade é uma virtude muitas vezes proclamada, mas raramente praticada na política. O PAN reconheceu que os Madeirenses e Porto-santenses esperavam por soluções práticas e eficazes, não disputas intermináveis e estéreis. Ao votar a favor, o PAN respondeu ao desejo de estabilidade e progresso dos Madeirenses e Porto-santenses, sendo crucial para acabar com a incerteza política que pairava sobre a RAM. Quem elegeu o partido vencedor não foi o PAN, mas sim uma grande parte da população. Como tal, o certo foi aceitar os resultados eleitorais e trabalhar em conjunto.

Ao demonstrar este sentido de responsabilidade, o PAN ajudou a reforçar a confiança nas instituições democráticas da Madeira. Num cenário político marcado por divisões e disputas, o PAN escolheu o caminho do diálogo e da cooperação. Perante um governo de minoria, está presente a oportunidade histórica de fomentar um maior diálogo e cooperação entre todos os partidos. Isto obriga ao governo negociar e a comprometer-se, resultando em políticas mais equilibradas e inclusivas. A oposição, por sua vez, deverá desempenhar um papel consciente, apresentando propostas e fiscalizando o governo, garantindo assim que diversas vozes e interesses sejam considerados no processo legislativo, fortalecendo a democracia e a governança. É isto que se espera de partidos responsáveis, e não que se fecham em casulos que em nada acrescentem ao bem-estar dos cidadãos. A ação do PAN deve servir de exemplo para outros partidos sobre a importância do pragmatismo e da cooperação política, pois com diálogo e sentido de responsabilidade, em poucos meses, o PAN conseguiu implementar várias medidas do seu programa eleitoral, com apenas e só uma deputada.

Com a crise política resolvida, o Governo Regional deverá focar-se na implementação de políticas que atendam às necessidades da população. Isto inclui áreas críticas como a habitação, saúde, educação, economia e meio ambiente. O contributo do PAN trará um foco renovado nas políticas de sustentabilidade e de proteção animal e ambiental A decisão do PAN não foi meramente um ato simbólico; foi um gesto de profundo pragmatismo e de responsabilidade política!