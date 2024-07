PAN afirma que todas as suas propostas foram aprovadas na especialidade

O PAN indica que, terminada a votação na especialidade, vê as suas cinco alterações ao Orçamento Regional aprovadas, garantindo assim, o suplemento de transporte aos polícias florestais, uma reinvindicação do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública, ficando esta carreira com direitos equiparados aos restantes trabalhadores.

Além disso, as propostas vão no sentido da criação de um portal digital onde conste informação alusiva ao sector da habitação, "de forma a combater a especulação imobiliária, com a divulgação dos valores de venda por zona/concelho com revisão trimestral, maior promoção de projectos e iniciativas para a igualdade de género e integração de apoios para as comunidades migrantes e ainda a reformulação da figura do provedor do animal".

Para o PAN é fundamental que haja mais atenção às questões da igualdade, seja as de género, como também as da integração das comunidades de migrantes. Nesta proposta de orçamento, e através do PAN, haverá mais margem para o desenvolvimento de projectos e programas para estas questões melhorando assim a coesão e justiça social na nossa região. Quanto às propostas de igualdade de género e integração de apoios aos migrantes, o único partido com assento nesta comissão que votou contra foi o CHEGA. Mónica Freitas, deputada do PAN

Ainda falta votar outras matérias na especialidade no âmbito das propostas de alteração apresentadas, sendo que o PAN compromete-se a manter a sua posição de continuar a trabalhar de forma séria e responsável em prol da Região.