Mais água para rega

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 20 de Julho, dá conta que embora as reservas públicas, nesta altura do ano, estejam melhores do que no ano passado, há cada vez menos regantes e menor área agrícola disponível.

Nesta edição fique a saber que Portugal adiou a candidatura das Levadas a património mundial.

Juventude em festa

Summer Opening chega hoje ao fim com as actuações de Maya Blandy, Pedro Mafama, Milky Chance e Van Zee. Ontem, o Parque de Santa Catarina esgotou a lotação de 7 mil pessoas, sobretudo jovens.

Élvio Passos e João Lizardo vencem Prémio Emanuel Rodrigues

Destaque para a distinção da ALM aos autores do livro ‘Presos Políticos do Estado Novo na Madeira’, editado pelo DIÁRIO.

Regresso à normalidade

Plano e Orçamento aprovados por maioria simples garantem políticas necessárias para viabilizar o futuro colectivo. Descubra que Rogério Gouveia reconduz equipa nas Finanças, à excepção de Bruno Macedo.

No campo da Justiça damos nota do músico reformado apanhado com pornografia infantil.

