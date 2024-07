Limite de capacidade diária avança nos percursos pedestres mais procurados

No conjunto de novas medidas que o Governo Regional se prepara para implementar nos percursos pedestres classificados da Região, assim que existirem condições para tal, nomeadamente após a aprovação do Orçamento, inclui-se a imposição de um limite da carga diária de alguns itinerários, nomeadamente aqueles onde a procura é mais elevada.

Conforme apontou Rafaela Fernandes aos jornalistas, na manhã desta sexta-feira, a medida passa pela colocação de equipamentos que permitam fazer o controlo de entradas em trilhos como a Ponta de São Lourenço, a vereda do Pico do Areeiro ao Pico Ruivo, bem como a da Achada do Teixeira ao Pico Ruivo, mas também em todo o perímetro do Rabaçal, onde se incluem os muito procurados 25 Fontes e Risco.

O objectivo é limitar a entrada de pessoas num determinado período, de modo a melhorar as condições de fruição da paisagem e do percurso assim, mas, também, da segurança dos utilizadores. Ainda não está definido se esse controlo será feito a cada 20 ou 30 minutos, mas essa será uma forte possibilidade. “Isto devia ser uma coisa que naturalmente deveria de acontecer, mas não acontecendo, o objectivo é contabilizar as pessoas à entrada”, apontou a governante, realçando o recurso a soluções automatizadas, embora a presença física de ‘vigilantes’ também esteja considerada, dando como exemplo o acesso aos parques de estacionamento.

A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente confirmou que estão já a ser ultimados os diplomas que consubstanciam estas alterações, prevendo que a sua publicação em Jornal Oficial esteja para muito breve.

Esses documentos vão, entre outros aspectos, determinar, também, a obrigatoriedade de os turistas que nos visitem se fazerem acompanhar de um guia devidamente credenciado (ou pessoa devidamente habilitada) para poderem aceder a determinados percursos. Toda a tramitação jurídica desta medida está já a ser ultimada.

Rafaela Fernandes deu a Ponta de São Lourenço ou o Pico do Areeiro – Pico Ruivo como exemplo de percursos onde essa medida deverá ser implementada. A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente defende que essa mesma actuação deva ser realidade no percurso da Caldeirão Verde. Esta é uma media que, no seu entender, “vai melhorar significativamente a experiência dos que nos visitam”. O acesso dos residentes de forma autónoma a todos estes espaços está sempre salvaguardado, embora esteja obrigado a respeito a limitação dos acessos. “No fundo, com esta disciplina, é encararmos a Madeira como um grande museu natural”, sustentou.

Estas medidas juntam-se às demais já anunciadas nos últimos dias, como seja a implementação de uma taxa de resíduos no acesso a determinados percursos, o disciplinar do trânsito no acesso

Na ocasião, Rafaela Fernandes vincou que a implementação destas soluções implica a contratação de serviços externos à esfera da administração pública, pelo que a não aprovação do Orçamento Regional irá, forçosamente, hipotecar a intenção do Executivo em resolver o problema da sobrecarga turística nos pontos turísticos, nomeadamente nos percursos pedestres.