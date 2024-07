'Chakras' alinharam-se no reencontro de Ivandro com Summer Opening

Os 'Chakras' voltaram a alinhar-se no regresso de Ivandro ao Festival Summer Opening, que decorre no Funchal.

No parque de Santa Catarina, além dos seus principais hits, como 'Essa saia', 'Lua' e 'Moça' , o cantor luso-angolano, de 25 anos, brindou o público com as novas músicas do seu álbum de estreia 'Trovador'.

Quanto ao ambiente do recinto, que está cada vez mais cheio de festivaleiros, permanece animado e descontraído, com vários jovens a aproveitarem o momento não apenas para ouvir as sonoridades que ecoam por todo o recinto, mas também para confraternizar. É possível ver vários grupos de amigos espalhados por todo o Parque de Santa Catarina a conversar, rir, tirar 'selfies', enquanto também aproveitam as diversas actividades que existem neste evento.

A próxima actuação está reservada para Julinho KSD, que deverá subir ao palco principal pelas 21h50. Mais tarde, pelas 23h40, será a vez do rapper brasileiro Veigh fazer a sua estreia na Região.

Ganha prémios com o DIÁRIO

O DIÁRIO não poderia deixar de acompanhar um dos maiores festivais da Região e convidar os ‘festivaleiros’ a responder a algumas questões. Os que acertarem têm direito a retirar um envelope e habilitar-se a ganhar um dos seguintes prémios: uma garrafa de Vinho Madeira, um Saco Diário, uma Toalha de praia - Diário, uma Assinatura digital do Diário, entradas em eventos e muitos mais prémios.