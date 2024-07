Sérgio Godinho deixou Summer Opening com 'um brilhozinho nos olhos'

Sérgio Godinho acaba de deixar o público com 'um brilhozinho nos olhos' no Festival Summer Opening, que se realiza no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

O cantor e compositor, um dos nomes mais reverenciados da música portuguesa, apresentou o seu espetáculo 'Liberdade25' e proporcionou um final de tarde repleto de emoções e nostalgia.

O calor que se fazia sentir no arranque do Festival já deu lugar a um clima mais fresco, que mesmo assim não impede que a energia e o calor humano arrefeçam o recinto do festival.

Desde os primeiros acordes, Sérgio Godinho conquistou a plateia, que o acolheu com entusiasmo e admiração. Canções icónicas como 'O Primeiro Dia' e 'Um Brilhozinho nos Olhos' não faltaram, tendo sido cantadas em uníssono juntamente com o público, que cada vez mais enchendo o relvado de anfiteatro da capital madeirense.

O ambiente no parque está repleto de cores vibrantes e uma diversidade de actividades, desde o já habitual slide, as barraquinhas e comes e bebes e também a zonas de descanso, proporcionando assim uma experiência completa para os festivaleiros.

No palco principal, o 'So_Prod Stage', segue-se a actuação de Eu.Clides, artista luso-cabo-verdiano, autor dos temas 'Terra Mãe', uma homenagem à Liberdade em tempos de pandemia, e 'Ira Para Quê?', um hino à empatia num mundo eminentemente polarizado.

Na tenda 'Azafáma Electrónica', que alarga o espectro da música urbana e valoriza uma das zonas mais emblemáticas do Parque de Santa Catarina, junto à lagoa do recinto, vão juntar-se também vários DJs e produtores, que prometem electrizar a sua audiência.

A aplaudir os concertos, o público poderá igualmente contar com a transmissão em directo da TSF-Madeira, que se fará representar no recinto com o seu estúdio móvel.