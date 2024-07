Palácio de São Lourenço adere ao Dia dos Palácios

O Palácio de São Lourenço, através da Área Museológica-Gabinete do Representante da República para a RAM, adere pela segunda vez ao Dia dos Palácios, que se assinala a 19 de Julho.

Por iniciativa da Rede de Residências Reais Europeias, nesse dia, as instituições culturais (museus, palácios, espaços culturais, bibliotecas e outras) e os seus públicos são convidados a descobrir os palácios da Europa e a partilhar imagens, tweets sobre a sua história, sobre a sua riqueza e as suas vivências nas redes sociais.

Todos os interessados podem participar, bastando para tal partilhar as suas melhores fotografias do Palácio de São Lourenço no dia 19 de Julho nas redes sociais com a hashtag #PalaceDay.

Essas imagens poderão ser anteriores ou captadas nas visitas ao Palácio no dia 19, às 10h e às 15h que são, como usualmente, de entrada livre. A Rede de Residências Reais Europeias solicita a marcação das contas oficiais do evento para uma maior visibilidade: @PalaceDay (Instagram) e @Palace_Day (X, anteriormente conhecido como Twitter), bem como a utilização da hashtag #PalaceDay e, se pretendido, do idioma inglês na publicação, tratando-se de um evento internacional.

"Pretende-se o contributo de todos para que este seja um intercâmbio dinâmico entre os visitantes do Palácio de São Lourenço e as suas comunidades", informa a Área Museológica-Gabinete do Representante da República para a RAM.

Mais sobre o Palácio de São Lourenço:

No passado, foi temporariamente residência de membros da família real portuguesa de passagem pela Madeira. Em 1817, aqui se instalou a princesa austríaca Maria Leopoldina, recém-casada com o príncipe D. Pedro - futuro rei D. Pedro IV de Portugal e primeiro imperador do Brasil.- aquando da sua curta permanência de 3 dias no Funchal, a caminho do Brasil onde se encontrava então a corte portuguesa.

O infante D. Luís (futuro rei de Portugal D. Luís I), oficial da Marinha real ao comando da Corveta Bartolomeu Dias, passa 20 dias na Madeira em 1858, retribuindo as festas em sua homenagem na véspera da partida, com uma recepção no Palácio de S. Lourenço. Durante a visita régia à Madeira, em 1901, D. Carlos e D. Amélia ficam acomodados neste que foi então o Real Paço, então preparado para esse fim.