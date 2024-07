Governo vai criar passadiço na Ponta de São Lourenço

A decisão já está tomada e deverá ser implementada até final deste ano. Assim que estiver ultrapassada a fase do governo de gestão, com a aprovação do Orçamento Regional, o Executivo madeirense deverá colocar em marcha um projecto com alguma dimensão e grande investimento financeiro, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), quem implica, entre outros aspectos, a criação de um passadiço ao longo do percurso da Ponta de São Lourenço.

Esta é apenas uma das medidas que se incluir num pacote mais lato que já foi submetido à validação do Conselho de Governo, conforme deu conta Miguel Albuquerque, à margem da cerimónia comemorativa dos 10 anos do Observatório Oceânico da Madeira e da apresentação do veículo de superfície não tripulado (DriX ou ‘drone marítimo’) que a ARDITI adquiriu, o com verbas do PRR.

Mas foi Rafaela Fernandes quem explicou aos jornalistas o que conta o Executivo fazer na Ponta de São Lourenço. “A Ponta de São Lourenço é umas das áreas prioritárias de intervenção, ultrapassada esta fase do governo em gestão, onde será feito um grande investimento por parte do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza para criar um alinhamento de realização daquele percurso”, disse a secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, dando como comparativo “os passadiços quando atravessamos as dunas do Porto Santo”.

Rafaela Fernandes compara a solução pensada para a Ponta de São Lourenço aos passadiços que foram colocados nas dunas do Porto Santo. , Foto Porjecto Life Dunas

A intervenção é justificada com “motivos de segurança” dos utilizadores, face ao que classifica de “indisciplina” dos visitantes daquele espaço, mas, também, com “um imperativo ambiental”, evitando a “destruição do que lá existe”.

Rafaela Fernandes esclarece que, com a criação desta espécie de passadiço, não vai ser betonizado o trajecto, vão, antes, ser criadas condições para que o percurso seja percorrido com maior segurança e preservando os ecossistemas ali existentes, “por forma a que as pessoas entendam que ir à Ponta de São Lourenço é como entrar num museu, onde existem regras de circulação”, garantindo um usufruto mais tranquilo de todo o passeio.

Diariamente, centenas de turistas visitam aquele espaço e são cada vez mais frequentes os acidentes. , Foto Arquivo/ASPRESS

A ideia é lançar, ainda este ano, todo o procedimento concursal para o projecto, cujo resultado, entende a governante, “vai melhorar significativamente toda a visitação nesta área”.

A secretária regional que tem a tutela dos espaços naturais da Região reforçou, ainda, que o pagamento naquele percurso vai passar a ser obrigatório, ao invés da condição de aconselhado como tem sido prática até ao momento.