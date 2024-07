Oferta de casas para arrendar dispara no Funchal

A cidade do Funchal registou um aumento de 100% no mercado de arrendamento no segundo trimestre de 2024 face ao mesmo período de 2023, revela a plataforma imobiliária ‘on-line’ idealista.

Em nota de imprensa, a empresa com presença em Espanha e Portugal revela que o parque habitacional português disponível para arrendar disparou em 15 capitais de distrito no último ano, com Aveiro a liderar o crescimento (145%), seguido de Faro (103%), Funchal (100%) e Porto (97%).

O 'stock' de casas para arrendar aumentou também em Setúbal (93%), Braga (87%), Lisboa (86%), Coimbra (70%), Santarém (68%), Vila Real (63%), Viseu (49%), Leiria (46%), Évora (42%), Bragança (32%) e Castelo Branco (18%).

Por outro lado, em Beja a oferta diminuiu 38%, sendo a cidade analisada que mais oferta perdeu. Seguem-se a Guarda (-14%), Ponta Delgada (-12%), Portalegre (-10%) e Viana do Castelo (-6%).

A oferta de arrendamento cresce em 18 distritos

O idealista revela ainda que o distrito de Aveiro liderou o aumento na oferta de casas para arrendar nos últimos doze meses, com um crescimento de 93%. Segue-se a ilha da Madeira (88%), Porto (73%), Braga (73%), Santarém (72%), Lisboa (71%), Coimbra (68%), Faro (66%), Évora (61%), Leiria (57%), Vila Real (52%) e Viseu (50%).

Com aumentos inferiores a 50%, estão Setúbal (41%), Viana do Castelo (36%), Castelo Branco (35%), Bragança (32%), Portalegre (12%) e Guarda (5%).

Beja (-7%) foi o único distrito que viu a oferta de casas descer no segundo trimestre. Já na ilha de São Miguel o stock manteve-se estável nesse período.