Rafael Cardeira do Sporting Clube de Portugal descarta RVM

O piloto do Sporting Clube de Portugal Rafael Cardeira não vai participar no Rali Vinho da Madeira por motivos "estratégicos".

Depois de cumprir o Rali de Castelo Branco, quinta prova do Campeonato de Portugal de Ralis 2RM, e de ter conquistado 15 pontos para a tabela final, onde se inclui a vitória na Powerstage, o piloto explica, em nota emitida, que apesar de a prova estar inicialmente prevista no seu projecto desportivo, "com três ralis até ao final do Campeonato de Portugal de Ralis, tem poucas hipóteses matemáticas de segurar a luta pelo título".

Rafael Cardeira deixa, contudo, "espaço aberto no seu calendário desportivo para uma competição internacional".

O foco passa a estar em lutar pela vitória prova a prova, onde o piloto do Peugeot 208 Rally4 promete continuar a apostar as suas máximas capacidades: "Ao nível do campeonato, não estamos bem classificados devido aos azares de início de época, e o Rali Vinho da Madeira é um desafio logístico bastante elevado que obrigará a esforços adicionais que vamos guardar para uma prova internacional."

Com esta decisão, o piloto do Sporting Clube de Portugal deixa a indicação de que a ausência na Madeira permitirá uma "novidade interessante" nas provas a disputar, a anunciar "oportunamente".