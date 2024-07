Boavista exige indemnização pelo pedido de rescisão unilateral de Bruno Lourenço

O Boavista assegurou hoje que vai exigir uma indemnização pelo pedido de desvinculação unilateral do futebolista Bruno Lourenço, que deu entrada esta tarde na SAD do clube da I Liga portuguesa e conduzirá a um processo disciplinar.

"A Boavista FC, Futebol SAD sente-se altamente lesada com esta decisão injustificada e vai acionar todos os mecanismos legais, com o intuito de exigir uma indemnização pela quebra indevida de contrato e pelos danos patrimoniais e não patrimoniais causados a esta sociedade", indicou a administração liderada pelo senegalês Fary, em comunicado.

Horas antes, fontes ligadas ao processo disseram à agência Lusa que Bruno Lourenço pediu a desvinculação com o Boavista, por alegadas prestações retributivas em atraso.

"Os argumentos utilizados pelo atleta em questão são totalmente infundados. Para que não restem dúvidas, a Boavista SAD garante que o jogador tem a sua situação salarial regularizada", afirmou, lembrando que o avançado falhou "de forma injustificada" quatro sessões de treino da formação orientada pelo italiano Cristiano Bacci entre segunda-feira e hoje.

Bruno Lourenço, de 26 anos, estava a iniciar a terceira época consecutiva ao serviço do Boavista e tinha contrato por mais um ano, até junho de 2025, mas está decidido a não regressar aos trabalhos do clube 'axadrezado', de acordo com fonte próxima do jogador.

"A Boavista FC, Futebol SAD recebeu nas últimas semanas propostas formais de outros clubes para a transferência do jogador em questão. Reiteramos que este novo conselho de administração se guia e vai continuar a guiar por princípios como a transparência, a disciplina, o respeito e a verdade, dos quais nunca abdicará", terminaram as 'panteras'.

Autor de 11 golos e três assistências em 69 duelos, o jogador alega ter prémios em falta nos derradeiros dois anos e também notificou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) por carta registada.

Com formação dividida entre Benfica e Sacavenense, o extremo chegou ao Boavista em 2022, proveniente do também primodivisionário Estoril Praia, após já ter representado o extinto Desportivo da Aves SAD, entre 2017 e 2020, sendo ainda cedido ao Montalegre.

O Boavista averbou salários em atraso nas últimas épocas e está impedido pela FIFA de inscrever novos jogadores pela quarta janela de mercado consecutiva, devido a dívidas.