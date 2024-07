Marítimo vence Alverca por 2-1

No segundo jogo de preparação inserido no estágio que está a realizar no Algarve, o Marítimo venceu, esta tarde, o Alverca por 2-1, em jogo disputado no Estádio da Nora, em Ferreiras, concelho de Albufeira. Os golos foram apontados em cada uma das partes, com Francisco França a inaugurar o marcador e João Tavares a dilatar a vantagem na execução de um livre. A formação ribatejana reduziu a desvantagem já perto do final do jogo. Esta foi a segunda vitória dos verde-rubros no estágio que vêm realizando no Algarve.

Refira-se que o Marítimo volta a jogar na quarta-feira, com dois jogos - de manhã com o Cambridge United e à tarde com o Farense – e, na sua base em Moncarapacho, prossegue o trabalho de pré-temporada esta terça-feira, com mais uma sessão orientada por Fábio Pereira.