Carlos Pereira preocupado com posição de ministro face à Zona Franca

O deputado socialista Carlos Pereira, que faz parte da Comissão Parlamentar de Economia e Finanças, ficou "preocupado" com a resposta do ministro das Finanças à pergunta hoje colocada pelo deputado do PSD eleito pela Madeira, Pedro Coelho, sobre o futuro do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM).

Perante a pergunta concreta se o Governo da República vai prorrogar os benefícios fiscais para 2025 , "a resposta foi pouco afirmativa e levanta sérias dúvidas sobre as intenções do governo de Lisboa", refere Carlos Pereira.

O deputado madeirense eleito por Lisboa e conhecedor do dossier 'Zona Franca', revela, ao contrário de Pedro Coelho, que a reação do ministro Miranda Sarmento "não nos deve sossegar e levanta sérias dúvidas sobre as intenções do governo" .

Adianta o parlamentar socialista que a "ausência de uma resposta inequívoca e a invocação da 'situação actual a que está sujeito a praça madeirense' (por parte do ministro) "antevê dificuldades acrescidas".