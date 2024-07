'DE ONDE sURGEM AS PALAVRAS!?' para ver na Casa da Luz

O espaço de exposições temporárias do Museu de Electricidade Casa da Luz – Madeira acolhe, a partir desta quinta-feira, 18 de Julho, a mostra 'DE ONDE sURGEM AS PALAVRAS!?' da autoria de Afonso da Gama, jovem artista que concluiu recentemente o curso de Artes Visuais na Escola Secundária de Francisco Franco.

A exposição engloba diferentes modalidades da expressão e comunicação visual (vídeo, fotografia, desenho, escrita, diário gráfico, recorte/colagem, performance e assemblagem) que se convergem em si.

A exposição procura repensar a banalização da palavra, assumindo a sua plasticidade e capacidade de modelação enquanto parte do processo criativo. É também um alerta e uma assimilação do Outro, seja enquanto homenagem, inspiração ou incorporação.

A entrada para a exposição é gratuita, podendo ser visitada até o dia 8 de Agosto de 2024, de terça a sábado, excluindo domingos e feriados, entre as 10 e as 12h30 e as 14 e as 18 horas.