Comitiva chinesa de visita ao Porto Santo

O Cônsul da China em Portugal, Zhao Bentang, realizou, esta manhã, uma visita de cortesia à Câmara Municipal do Porto Santo, sendo recebido pelo presidente Nuno Batista. Na ocasião, mostrou-se satisfeito com a integração da comunidade chinesa e deu conta do interesse em trazer investidores chineses para conhecerem a ilha.

Nuno Batista assume ao DIÁRIO que este é o resultado do trabalho que tem vindo a ser realizado no Porto Santo ao longo dos últimos anos, desenvolvendo-o. A troca de experiências com investidores chineses pode levar a maior investimento e mais emprego.

"A pequena comunidade chinesa que cá reside está integrada", indica o autarca, dando conta de que os cidadãos chineses que investiram no Porto Santo fizeram com que alguns dos espaços melhorassem a sua qualidade e criaram emprego, sendo que parte do lucro está a ser reinvestido no Porto Santo.

O objectivo passa por continuar a fomentar o investimento das empresas na ilha dourada e, nesse sentido, realça que o grupo Pestana está a fazê-lo com a construção de mais um hotel.

Quanto a Zhao Bentang, esta não é a primeira visita ao arquipélago, uma vez que já tinha estado na Madeira há sensivelmente um mês.