JPP critica execução do complemento para idosos

O Juntos Pelo Povo critica a forma como o Governo Regional prevê executar o complemento social para os idosos, uma das bandeiras deste partido, indicando que o montante destinado fica aquém do esperado.

Lina Pereira, no final de uma reunião com militantes, simpatizantes e também aberta à população para debater o documento que será discutido na próxima semana na ALM, disse que o valor deste apoio deveria subir para os 150 euros e não os 110 euros já anunciados pelo governo PSD/CDS. Para o JPP, a execução deste complemento está “muito abaixo do previsto”.

A presidente do JPP indica que a própria secretaria regional de Inclusão e Juventude, que detém esta tutela, indica que o complementor egional está a beneficiar 2.500 idosos, "quando todos os dados disponíveis referem que o risco de pobreza e privação material nesta faixa etária é de 17.000 pessoas".

O JPP faz as contas de avança que, dos 4 milhões de euros orçamentados, apenas um 1,7 milhões chegaram aos idosos até à presente data. “Estamos a falar de pessoas com pensões miseráveis que pagam contas de supermercado proibitivas”, nota a dirigente, para afirmar que “Miguel Albuquerque mente quando afirma que foram pagos foram pagos 4 milhões de euros”.

Tem sido feita nos últimos dias a propaganda de que o Governo Regional vai aumentar o complemento social para os 110 euros, mas a proposta para que fosse aumentado, foi feita há seis meses pelo JPP e outros partidos. Na altura, o PSD chumbou a iniciativa dizendo que não havia necessidade, agora parece que é importante, mas é preciso lembrar que este complemento foi criado em 2021 e executado apenas a partir de 2022. Lina Pereira

A também deputada aponta ainda a burocracia que está criada à volta do acesso ao complemento regional. Por outro lado, refere que face à arrecadação recorde de receita fiscal “o governo do PSD poderia ter aumentado o complemento para os 110 euros ou mesmo para os 150 euros há mais tempo”, considerou.

Lina Pereira indica que esta versão do Orçamento Regional é em muito semelhante à anteriormente apresentada, pelo que se revela um orçamento "sem grandes novidades e por isso outra das ideias que sai desta reunião é no sentido de o JPP considerar as medidas que tem vindo a defender mas reiteradamente chumbadas”, sublinhou.