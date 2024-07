JPP apresenta voto de pesar pela morte de Joana Coelho

O Juntos Pelo Povo (JPP) anunciou, hoje, que vai dar entrada na Assembleia Legislativa da Madeira a um voto de pesar pela morte da professora Joana Coelho, que faleceu no domingo.

Na nota remetida às redacções, o partido destaca a "figura de uma dimensão humana incomensurável", que foi Joana Coelho, "respeitada por gerações de naturais do Porto Santo e da Madeira".

Joana Justa Rosário Coelho dividiu a sua vida pelo ensino, pela causa política e entrega aos outros.

A mesma nota recorda o seu percurso. Joana Justa Rosário Coelho foi vereadora da Comissão Instaladora da Câmara Municipal do Porto Santo, presidiu à Mesa da Assembleia Municipal, logo depois do 25 de Abril de 1974, liderou a Casa do Povo de Nossa Senhora da Piedade e foi eleita deputada à Assembleia Legislativa da Madeira (1992-1996), tendo ajudado na dinamização do processo de elevação da Vila Baleira a cidade.

Na cerimónia do Dia de Portugal, realizada no Palácio de São Lourenço a 10 de Junho de 2015, o então Presidente da República Cavaco Silva distinguiu a professora reformada com o grau de Comendador da Ordem de Instrução Pública.

O JPP diz ainda que Joana Coelho fica no lote dos “seres humanos que se entregam, que entregam o melhor de si aos outros”, e releva “a profícua e intensa atividade pública” realizada em prol da sua terra natal, o Porto Santo.