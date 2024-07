Idosa sofre queda à saída do autocarro no Funchal

Uma mulher com cerca de 70 anos sofreu há instantes uma queda quando estava a sair do autocarro na Rua Visconde de Anadia, no Funchal.

A idosa apresentava uma ferida no couro cabeludo, tendo sido socorrida no local por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Foi depois transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.