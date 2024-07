JPP fala em ocultação das contas de 2023 por parte da Segurança Social

O JPP estranha o facto de as contas da Segurança Social da Madeira, relativas a 2023, ainda não terem sido publicadas, o que habitualmente acontece em Maio, e questiona o que estas contas escondem para que continuem sem ser divulgadas. Este foi o tema abordado pela deputada Lina Pereira, esta manhã, numa conferência de imprensa junto ao Instituto de Segurança Social.

A parlamentar diz que a situação comporta “incumprimento à população da Madeira e Porto Santo” por parte do ISSM e aponta a “incoerência do Governo Regional do PSD”, recorrendo ao que está escrito na página 36 da segunda versão do programa de governo, entretanto aprovado, onde se lê: “Garantir que os cidadãos e os diversos agentes económicos tenham acesso à informação das contas públicas regionais de forma transparente, rigorosa e fidedigna”.

Para a deputada, é fundamental que uma entidade com a importância social do ISSM tenha como princípios do seu funcionamento “o rigor e a transparência”, e sublinha que a ocultação de dados contribui para adensar o que tem sido mencionado nos relatórios do Tribunal de Contas sobre “a falta de fiabilidade e veracidade” das demonstrações financeiras de 2019 a 2022.

É importante relembrar que neste período [2019-2022] foram criados, por exemplo, vários apoios no âmbito do COVID, tendo o ISSM delegado funções e transferido verbas para várias entidades que atribuíram dinheiro, muitas delas sem profissionais devidamente habilitados e sem capacidade para responder à complexidade da situação, de tal forma que vem agora o TC referir a falta de veracidade e fidedignidade das demonstrações financeiras. Lina Pereira

De acordo com o partido, até ao momento, este instituto apenas publicou as contas de 2022. "Por que razão na Madeira, a prestação de contas de 2023 não está publicada, logo num ano em que se vive uma incerteza política e governativa sem precedentes? Será que os dados que estão nesta prestação de contas irão confirmar situações de instabilidade, falta de transparência e de rigor da Segurança Social da Madeira?”, questiona a presidente do partido.

A dirigente do JPP vai recorrer à lei que regula o acesso a dados e documentos dos organismos da administração pública para forçar o ISSM a revelar as contas de 2023 e, nesse sentido, já seguiu um requerimento para o Instituto. A lei diz que a documentação solicitada terá de ser disponibilizada num prazo máximo de 10 dias. “Vamos esperar para perceber o grau de interesse deste Governo Regional pela transparência”, vincou.