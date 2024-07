JPP insiste no pagamento de 1,5 euros por cada quilo de uva 'tinta negra'

O Juntos pelo Povo (JPP) voltou, hoje, a exigir ao Governo Regional um aumento do pagamento aos viticultores, na ordem dos 1,50 euros por cada quilo de uva 'tinta negra', a principal casta usada para o vinho Madeira.

“O tempo da escravatura do agricultor tem de acabar”, começou por dizer Élvio Sousa à margem de uma visita que o partido realizou, este domingo, ao concelho de Câmara de Lobos.

“Não podemos admitir que o preço desta uva tão importante para a economia regional seja de apenas 1,05€/kg, quando há 30 anos, veja-se há 30 anos, os produtores recebiam 205 escudos ao Kg", reiterou o dirigente do partidário, para depois apontar baterias ao executivo social-democrata.

"Isto é a demonstração do descalabro desta governação PSD, do desrespeito pela economia familiar do povo, pois continuam sem aumentar, já este ano, o preço para 1,50€, procurando colmatar o custo de vida, o preço da mão-de-obra, dos combustíveis, dos produtos fitofarmacêuticos e guanos”, sustentou.

Numa nota mais política, Élvio Sousa admite que "este governo parece seguro pelo Chega" e insiste na necessidade de "chamar a atenção do governo para valorizar o trabalho dos agricultores, que são os verdadeiros obreiros da paisagem”.

O líder do JPP foi mais longe e classificou o Governo “caloteiro”, por “ainda não ter pago a cana-de-açúcar a 50 cêntimos”. Disse igualmente que, "se hoje os bananicultores, recebem 1€ pela banana, isso só foi possível depois de anos de luta empreendida pelo JPP”.

O dirigente considerou ainda que “o desfasamento entre os preços pagos atualmente aos agricultores e os que eram pagos há 30 anos são a demonstração do falhanço da política agrícola do PSD”.