PAN sensibiliza para preservação dos oceanos com actividade de canoagem

O PAN Madeira realizou, hoje, uma actividade de canoagem, no porto do Funchal, que contou com a participação de vários jovens. O objectivo? "promover a sensibilização para a importância dos oceanos e da economia azul, com um foco especial no turismo de mar, actividades náuticas e desportos náuticos", explica o partido em comunicado de imprensa.

"A iniciativa do PAN Madeira foi recebida com entusiasmo pelos participantes que puderam desfrutar de uma experiência única, ao mesmo tempo que tomavam consciência sobre questões ambientais e económicas relacionadas com o mar", refere a mesma nota, acrescentando que durante a actividade, foram abordados temas como: a preservação dos ecossistemas marinhos, a promoção de práticas sustentáveis no turismo marítimo e a relevância dos desportos náuticos na economia local.

"Os nossos oceanos são um recurso vital que deve ser preservado para as gerações futuras. Através da promoção de actividades como a canoagem, podemos não só sensibilizar estes jovens para a necessidade de protecção dos nossos mares, mas também promover um turismo de mar sustentável e responsável, que valorize e preserve a riqueza natural da Madeira", defendeu a propósito o comissário político, Válter Ramos.

O PAN entende que "o turismo de mar é um dos sectores mais promissores para a economia da Madeira, oferecendo uma ampla gama de actividades que vão desde a observação de cetáceos, mergulho, passeios de barco, até aos desportos náuticos como a vela, surf e, claro, a canoagem".

"Estes segmentos não só atraem turistas de todo o mundo, como também geram emprego e incentivam o desenvolvimento de infraestruturas sustentáveis. Como tal, é fulcral haver um melhor apoio a este tipo de actividades", defende o partido ambientalista.

Esta actividade de canoagem organizada pelo PAN Madeira é parte de um conjunto mais amplo de acções que o partido tem vindo a promover, durante os meses de Verão, "com o intuito de envolver os jovens na vida política e valorizar o património natural da Madeira, fomentando práticas ecológicas entre os participantes", refere ainda o partido.