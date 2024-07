PAN acompanha crescimento de árvores plantadas como promessa eleitoral

O PAN afirma que uma equipa do partido tem estado no terreno para fazer o acompanhamento do crescimento das árvores que têm vindo a ser plantadas, no âmbito da promessa eleitoral das Regionais de 2023. O partido prometeu plantar uma árvore por cada voto.

Segundo avança o PAN, através de comunicado, já foram plantadas 1066 árvores das 3046. "É com agrado que vimos a plantação do Porto Moniz a se desenvolver de forma saudável", refere, acrescentando que estas árvores foram plantadas na área ardida nos incêndios de Outubro de 2023.

"Porém, e devido à presença de gado bovino que existe naquela zona, algumas plantas foram dizimadas, havendo a necessidade por parte do IFCN de colocar uma vedação à volta do plantio, fazendo assim com que estas plantas nativas se desenvolvessem", explica o partido.

Isto é demonstrativo do que o PAN tem vindo a defender quanto à atividade silvopastoril, que é importante mas que tem de ser regrada para proteção dos plantios, senão todo o trabalho de reflorestação fica sem efeito, e comprova que não serve a justificação de que estes animais combatem as invasoras, que nem é de todo o caso no que toca ao bovino. O gado especialmente bovino não pode ser colocado em zonas sensíveis, e o gado que deve ser utilizado é essencialmente ovino e caprino mas de forma faseada e descontinuada, ajudando na preparação de terrenos para plantio das nativas. É crucial estudar e compreender o impacto desta atividade no que diz respeito à florestação, ao combate de espécies invasoras e o próprio bem-estar destes animais. PAN

O partido, que elegeu novamente Mónica Freitas à Assembleia Regional, dá conta de que as plantações são um processo moroso, com muitos factores externos que dificultam o crescimento das plantas, porém a persistência deve imperar. "Passados 8 meses, a recuperação é notória e é uma demonstração clara que, com vigilância, proteção e rondas frequentes, é possível recuperar o coberto vegetal das nossas serras. Claro que isto exige investimento e recursos humanos, mas que compensa quando são alocadas para a preservação da natureza, conservação das nossas paisagens e bem-estar dos nossos animais", considera Válter Ramos do PAN Madeira.

A partir de Outubro o partido conta retomar as plantações e convida a população a participar.