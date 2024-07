João Canning-Clode participa em fórum mundial sobre oceanos

O investigador João Canning-Clode, vice-presidente e fundador do MARE-MadeiraARDITI, foi um dos oradores convidados no primeiro Mirpuri Foundation Conservation Forum, que decorreu na passada sexta-feira, em Lisboa.

O evento, organizado pela Mirpuri Foundation, em colaboração com o The Explorers Club – Portugal Chapter, constituiu uma plataforma para líderes nacionais e internacionais de renome discutirem desafios ambientais urgentes e explorarem soluções inovadoras para a sustentabilidade e conservação dos oceanos.

João Canning-Clode participou no encontro, na qualidade de Edinburgh Ocean Leader, partilhando o painel com nomes prestigiados, como o biólogo marinho Carlos Duarte ou Grethel Aguilar, directora-geral da IUCN - International Union for Conservation of Nature.

Em comunicado de imprensa, o fundador do Centro de Ciências Marinhas e Ambientais da Madeira, diz-se "honrado por poder partilhar a sua experiência profissional, em particular sobre o papel da criatividade na investigação feita na Região".

Clode, formado na Alemanha e nos EUA, percebeu enquanto estudava que “para poder competir com as grandes referências internacionais, teria de desenvolver dois aspectos extremamente importantes: a criatividade e as colaborações internacionais”.

Durante a sua preleção, o investigador principal do MARE-Madeira aproveitou para confessar o seu desejo de criar uma academia para jovens ainda do Ensino Secundário, em particular com algumas fragilidades sociais, de modo a proporcionar-lhes formação na área da literacia dos oceanos, conservação da natureza, comunicação, empreendedorismo e economia azul.