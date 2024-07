DTIM promove workshop sobre associativismo juvenil dia 26 de Julho

A DTIM, Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira, em parceria com a AJMC, Associação de Jovens Madeirenses Conectados, promove no próximo dia 26 de Julho, pelas 14h30, o workshop 'Conecta-te: Passo a Passo no Associativismo', nas instalações da DTIM, no Funchal.

Este workshop gratuito destinado aos jovens do Ensino Secundário da Região, pretende "capacitar os participantes" e "melhorar a eficiência e eficácia do trabalho em equipas associativas, através da implementação de boas práticas de organização e comunicação", explica a organização em comunicado de imprensa.

As inscrições podem ser efectuadas on-line em: www.dtim.pt