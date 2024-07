Director-Geral da DTIM integra lista de embaixadores da 'Academi@ STEM' de Mangualde

A convite do Município de Mangualde, José Miguel Sousa, director-geral da DTIM, Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira, passou a integrar a lista de Embaixadores da Academi@ STEM de Mangualde.

Este é um projecto do município da Beira Alta, iniciado em Abril de 2018, e que tem por principal objectivo promover a educação nas áreas das Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, de forma integrada e agregadora. Em 2023, a Academi@ foi reconhecida com a mais alta distinção europeia ao nível da educação STEM - a atribuição do 'STEM School Label EXPERT'. É a primeira entidade em Portugal, a sétima na Europa, a receber a mais alta distinção ao nível da Educação STEM. Esta distinção resulta de uma iniciativa conjunta da STEM School Label e da European Schoolnet, apoiados pelo Ciência Viva (Portugal), Maison pour la Science d'Alsace (França), The Center for the Promotion of Science (Sérvia) e The Education Development Center (Lituânia).

A cerimónia de recepção dos novos embaixadores teve lugar na passada quinta-feira, 27 de Junho, na Sessão de Abertura das IV Jornadas da Academia STEM de Mangualde, que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal e contou com a presença do secretário de Estado da Administração e Inovação Educativa, Pedro Cunha, do diretor-geral da Direcção-Geral de Educação, David Sousa, bem como de outras individualidades.

Da lista de embaixadores presentes no evento conta-se: Cláudia Maia Lina, da Escola Superior de Educação do Porto; Mónica Batista, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa; Paulo Torcato, do AE de Moscavide; Jaime Carvalho e Silva, da Universidade de Coimbra e Vítor Duarte Teodoro, da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.