Workshop da ACAPORAMA para crianças promove Educação Financeira

A Academia de Formação da ACAPORAMA vai promover no próximo mês, um inovador workshop dedicado à educação financeira para crianças. A iniciativa 'Missão Poupança: Aprenda Brincar' vai chegar ao Caniço e à Ponta do Sol com o objectivo de proporcionar às crianças dos 8 aos 12 anos uma introdução divertida e educativa aos conceitos de poupança e gestão financeira.

O workshop será realizado no dia 17 de Agosto na Casa do Povo da Ponta do Sol e no dia 24 de Agosto na Casa do Povo do Caniço, e as inscrições já estão abertas. Os pais interessados em inscrever os seus filhos podem fazê-lo através do email [email protected] ou directamente nas referidas casas do povo.

Esta iniciativa conta a formadora Carolina Luís, do projecto Finanças Acessíveis, que reconhece a importância de promover uma cultura de poupança e responsabilidade financeira desde a infância.

"A necessidade de uma maior literacia financeira entre as gerações mais jovens tem sido amplamente reconhecida. Com o crescente acesso à tecnologia e a uma economia cada vez mais complexa, é fundamental que as crianças adquiram desde cedo competências que lhes permitam gerir de forma eficaz os seus recursos financeiros no futuro. O workshop "Missão Poupança: Aprenda Brincar" surge precisamente para responder a esta necessidade, utilizando métodos lúdicos e interativos para ensinar noções básicas de poupança e dinheiro", indica nota à imprensa.