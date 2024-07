A Junta de Freguesia do Caniço informa que, devido à reparação de uma avaria no sistema público, o abastecimento de água potável no sítio da Atalaia e Barreiros estará interrompido durante a manhã desta sexta-feira, dia 12 de Julho.

A Junta lamenta os incómodos causados aos munícipes e promete ser breve na resolução do problema.