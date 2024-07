Vai faltar água na Rua do Gorgulho esta quarta-feira

Amanhã, quarta-feira, vai haver interrupção do fornecimento de água na Rua do Gorgulho, no Funchal.

De acordo com a informação divulgada pela Câmara Municipal do Funchal esta situação deve-se a "um imprevisto nas obras que está a efectuar" naquela artéria da cidade, no âmbito da empreitada 'Controlo e Monitorização de Fugas nas Redes de Águas associado ao Sistema de Telegestão existente no Concelho do Funchal - 2.ª fase'.

A autarquia previa que os trabalhos ficassem concluídos esta terça-feira, mas como tal não aconteceu, será necessário interromper o fornecimento de água naquela zona durante o dia de amanhã, entre as 8 e as 10 horas da manhã.

"As 'Águas do Funchal' tentarão minimizar o tempo desta interrupção", reforça a Câmara no comunicado enviado à comunicação social.