Coligação 'Funchal Sempre à Frente' acusa Miguel Silva Gouveia de "incoerência"

Vera Duarte Coelho, deputada municipal pela coligação ‘Funchal Sempre à Frente’, reagiu, hoje, às declarações dos vereadores da ‘Confiança’, após a reunião de Câmara Municipal desta manhã, relativas à atribuição de Manuais e Material Escolar no Ensino Básico.

A autarca acusa Miguel Silva Gouveia e os vereadores da oposição “de mudar o discurso consoante lhe(s) apetece” e recorda que a alteração ao Regulamento de Atribuição de Manuais e Material Escolar no Ensino Básico foi aprovada, em reunião de Câmara, no dia 20 de Abril de 2023, “por unanimidade, com os votos dos seus vereadores”, bem como na reunião de Assembleia Municipal.

Recorde-se que o referido apoio, que agora é refutado pela Coligação Confiança, foi alterado

A porta-voz do grupo municipal do ‘Funchal Sempre à Frente’ nota ainda que na altura, perante a explicação e fundamentação da autarquia, de alterar o regulamento, “a coligação ‘Confiança’ declarou que “se existem matérias sobre as quais deve de existir consenso é sem dúvida o investimento no futuro”.

Vera Duarte Coelho classificou ainda as declarações de Miguel Silva Gouveia de “um episódio de comédia e de incoerência”.

“Esqueceram-se que as atas são públicas e que, por isso, perduram no tempo, confirmando que votaram a favor das alterações e, agora, eventualmente, porque lhe dá jeito, mudam o discurso”, atirou.

“O facto é que os alunos residentes no Funchal, e que no nosso concelho frequentem o ensino básico, serão apoiados e isso é de louvar. Que outras câmaras municipais sigam o exemplo de reforço dos apoios e da proximidade às famílias residentes e às gerações mais novas”, finalizou a deputada municipal.