Miguel Albuquerque já baila em Santana

O presidente do Governo Regional já baila no encerramento do XXXIX Festival Regional de Folclore ‘24 Horas a Bailar’, em Santana.

O governante tem sido a estrela da companhia na ausência, para já, do presidente da Câmara no local onde passa o desfile dos vários grupos de folclore numa edição que tenta reviver os costumes e tradições do povo madeirense, evento organizado pela Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, através da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Câmara Municipal de Santana e Casa do Povo de Santana, que nesta edição se foca na temática da comemoração do 25.º aniversário da Laurissilva da Madeira.

Organizado desde 1985, o Festival Regional de Folclore alcança em 2024 a XXXIX edição, este certame que se realiza anualmente nesta localidade nortenha