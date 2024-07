Inscrições abertas para participar no Encontro Nacional de Limpeza Urbana

O 6.º Encontro Nacional de Limpeza Urbana, que se realiza no Funchal, entre os dias 25 e 27 de Setembro, já tem inscrições abertas. Michael Groves, geógrafo e fundador da tecnológica Topolytics, e José Ignacio Lacomba, coordenador de Valência Capital Verde Europeia 2024, são dois dos oradores já confirmados.

O evento decorre no Centro de Congressos Vidamar Resort Hotel Madeira, organizado pela Associação Limpeza Urbana – Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis (ALU). O mote deste no é 'Limpeza Urbana + Sustentável', pelo que reúne vários especialistas, profissionais e entusiastas do sector.

Um dos pontos altos deste evento será a masterclass 'Avaliar a Limpeza Urbana', que será patrocinada pela Tranemo Workwear, que abordará exemplos internacionais de implementação de índices de limpeza urbana. "A iniciativa visa auxiliar o desenvolvimento de um índice específico para as cidades portuguesas, uma das medidas previstas", refere nota à imprensa.