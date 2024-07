Gabriel Santos reforça ataque do Nacional

O avançado Gabriel Santos é o mais recente reforço do Nacional.

O brasileiro, de 25 anos, chega à Madeira proveniente do Paysandu, da Série B do Brasil, onde na última temporada realizou oito encontros.

No seu currículo conta com passagens pelos brasileiros do Guarani, Sport, Londrina, Ceará e também pelas formações ucranianas, Rukh Vynnyky e FC Kalush.

O atleta junta-se assim ao defesa José Vítor, que assinou por três épocas, na lista de aquisições do emblema alvinegro para a temporada 2024/2025.