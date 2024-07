Encontro Nacional de Limpeza Urbana vai decorrer no Funchal em Setembro

O Encontro Nacional de Limpeza Urbana vai acontecer entre os dias 25 e 27 de Setembro, no Funchal, contando com um apoio de 15 mil euros para a sua realização, concedido pela Câmara Municipal do Funchal. Essa informação foi dada pelo vereador João Rodrigues, no final da habitual reunião de Câmara, que decorreu esta manhã.

O Funchal é um dos membros fundadores da Associação Nacional de Limpeza Urbana – Parceria para Cidade + Inteligentes e Sustentáveis, entidade organizadora deste encontro, que contará com mais de 600 participantes e cerca de 40 oradores, incluindo internacionais.

Na reunião foi ainda aprovada a Distinção Municipal 'Munícipe Centenário', que será entregue a quatro munícipes com 100 anos ou mais no Dia da Cidade. Estes cidadãos são residentes um de Santa Maria Maior, dois em São Martinho e outro em São Roque.

Foram aprovados apoios à Associação Proeza Altruísta e à Associação Musical e Cultural Xarabanda, no valor de 1.500 euros, bem como a abertura de quatro vagas para o Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho, no valor de 40 mil euros.

Sobre a ausência da presidente, Cristina Pedra e do vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno pereira, desta reunião, João Rodrigues salientou estarem em representação do Município do Funchal em afazeres oficiais, apontando ainda que seria uma "falta de respeito para com todos os munícipes o adiamento da reunião", sendo que foram substituídos legalmente por outros membros da lista de vereadores do Funchal Sempre à Frente.

Quanto às obras que estão a ser realizadas no centro da cidade, as mesmas foram programadas para coincidir com as férias escolares, devendo estar terminadas em Setembro.