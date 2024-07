Escola de Futebol Dragon Force em Gaula abre inscrições em Julho

Com o objectivo de "estar perto de cada vez mais crianças apaixonadas por futebol", a Escola de Futebol Dragon Force continua a reforçar a presença na Madeira e acaba de chegar à freguesia de Gaula, no município de Santa Cruz.

O Clube Sport Juventude de Gaula é o novo parceiro da Dragon Force para a abertura de uma nova Escola de Futebol que promete, assim, "contribuir para o desenvolvimento desportivo das crianças da freguesia de Gaula e dos concelhos vizinhos".

“Esta parceria representa um marco significativo para o nosso clube, pois permite-nos elevar o nível de desenvolvimento e formação dos nossos atletas. A Dragon Force, com a sua vasta experiência e reconhecida excelência no treino de jovens jogadores, traz um know-how valioso que será crucial para melhorar as nossas metodologias de treino e o nível técnico das nossas equipas de formação. Acreditamos que esta parceria não só potencializará o talento, mas também promoverá uma cultura de excelência e profissionalismo dentro do Juventude de Gaula", realça Eduardo Barradas, do Clube Sport Juventude de Gaula, citada em nota de imprensa.

Estamos entusiasmados com as perspectivas que se abrem para o futuro do nosso clube (...). Juntos, estamos prontos para alcançar novos patamares e proporcionar aos nossos jovens jogadores as melhores condições para o seu desenvolvimento

Do lado da Dragon Force, Ricardo Frey Ramos, enaltece "a vontade demonstrada pela Direcção do CS Juventude de Gaula em fazer parte do Universo Dragon Force" e considera que isso se reflectirá "a curto prazo. num maior desenvolvimento das capacidades dos alunos para jogar futebol e saber estar no futebol.”

A coordenação da Dragon Force refere ainda que, com um campo de futebol de 11 e um complexo "com enorme potencial para a prática desportiva", a Escola de Futebol Dragon Force - Juventude de Gaula contará com equipas de competição de Sub-9 aos Sub-13.

As inscrições abrem no dia 8 de Julho e está já agendado um 'Caça Talentos' para 13 de Julho.

O 'Caça Talentos Dragon Force' é um momento que convida todas as crianças a trabalharem com treinadores do FC Porto ao mesmo tempo que concorrem por uma Bolsa Desportiva Dragon Force no respectivo escalão.

A primeira edição será dirigida a crianças entre os 8 e os 13 anos e terá lugar no Complexo Desportivo de Gaula.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e podem ser feitas através do link disponibilizado no portal FC Porto.

Para o final do mês de Julho, está ainda agendado o 'Super Camp Dragon Force by FC Porto', na semana de 29 de Julho a 2 de Agosto, entre as 15 e as 18 horas. A nova Escola de Futebol irá acolher um Programa Intensivo de Otimização da Performance dirigido a crianças, dos 7 aos 15 anos, que queiram desenvolver todos os detalhes do jogo. O 'Super Camp Dragon Force by FC Porto' inclui três horas diárias de treino e competição.