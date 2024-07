Militares da Madeira que Serviram no Ultramar com encontro na Ribeira Brava

O Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar tem prevista a realização de um encontro, no próximo dia 7 de Julho, na Igreja Paroquial de São Paulo, na Ribeira Brava.

A eucaristia acontece pelas 11 horas, seguindo-se de uma homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar, após a cerimónia religiosa. O almoço está agendado para as 13 horas no restaurante 'o Cachalote', no Porto Moniz.

Como habitual, um autocarro saíra de Machico, pelas 8h30, passando por Santa Cruz às 8h45 e pelas 9 horas na Avenida do Mar, no Funchal, junto à GNR. O transporte passa em Câmara de Lobos às 9h15. Depois de uma breve visita ao Santuário, a viatura segue para a Igreja Paroquial de Fátima.

Quem se quiser inscrever deve comunicar até ao dia 5 de Julho para o número 968041678. A despesa do almoço é compartilhada por todos e as famílias podem participar.