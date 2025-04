Real Madrid sofre mas vence Alavés apesar de expulsão de Mbappé

A expulsão de Kylian Mbappé complicou hoje a missão do Real Madrid frente ao Alavés, mas os madrilenos venceram por 1-0, na 31.ª jornada, e repuseram a diferença para o líder FC Barcelona na Liga espanhola de futebol.

Num jogo em que as duas equipas acabaram reduzidas a 10 unidades, o golo de Camavinga chegou para o Real Madrid voltar a ficar a quatro pontos do 'Barça', que lidera La Liga com 70.

Depois de verem o videoárbitro anular um golo a Asencio ao minuto 19, os visitantes adiantaram-se finalmente no marcador através do francês que, fora da área, rematou em força sem hipótese para o guarda-redes Owono, aos 34 minutos.

Frente ao primeiro clube a 'salvo' no campeonato, o Real Madrid tinha dificuldades em ampliar o resultado, um objetivo que se complicou quatro minutos depois, quando Mbappé foi expulso, com vermelho direto, por uma entrada dura, que o árbitro primeiro puniu apenas com amarelo num primeiro momento.

Consultado o videoárbitro, o internacional francês foi expulso e deixou a sua equipa em inferioridade numérica até aos 70 minutos, quando Cesar Soto Grado recebeu nova indicação do VAR para expulsar, também com vermelho direto, Manu Sánchez.

Com o mesmo número de jogadores em campo, o vice-líder da Liga espanhola, hoje em modo 'poupança' a pensar na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Arsenal -- perdeu 3-0 na terça-feira em Londres - ficou mais perto do golo que, contudo, nunca chegou.

Após o difícil triunfo de hoje, os madrilenos somam 66 pontos, mais três do que o terceiro classificado Atlético de Madrid, que só joga na segunda-feira, frente ao Valladolid. Já o Alavés, é 17.º, com 30, estando um ponto acima da zona de despromoção.

No outro encontro disputado hoje, o Osasuna venceu o Girona por 2-1, com ambas as equipas tranquilas na tabela classificativa.