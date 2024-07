O trânsito flui sem complicações, esta quarta-feira, nas estradas da Madeira.

Até ao momento, e de acordo com a aplicação InfoVias, não há registo de acidentes ou congestionamentos, tanto na Via Rápida, como na baixa citadina do Funchal.

Apesar de as estradas da Região apresentaram-se praticamente 'limpas', sobretudo devido às férias de muitos madeirenses, é importante adoptar uma condução segura e defensiva.