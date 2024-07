Trânsito volta a estar congestionado na Cancela

O trânsito automóvel volta a estar congestionado na Cancela.

De momento, e tal como é possível visualizar através das câmaras da Vialitoral, na via rápida a zona com maior movimento é no Nó do Pinheiro grande. No entanto, e de acordo com a aplicação InfoVias, não há registo de congestionamentos ou de acidentes.

Já na baixa do Funchal, verifica-se um maior fluxo de veículos na Avenida do Mar e Rua Visconde Anadia sem, no entanto, provocar constrangimentos aos automobilistas.