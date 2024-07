Ronaldo soma oitavo jogo em 'branco' consecutivo em fases finais

Cristiano Ronaldo somou hoje o oitavo jogo consecutivo sem marcar em fases finais de grandes competições, ao ficar em 'branco' face à Eslovénia, num jogo dos oitavos de final do Euro2024 em que até um penálti falhou.

Depois de marcar na estreia lusa no Mundial de 2022, face ao Gana, aos 65 minutos, de grande penalidade, o capitão da seleção lusa não marcou nos restantes quatro jogos na prova e também não faturou nos primeiros quatro do Europeu de 2024.

No total, são oito jogos e um total de 592 minutos, descontos à parte, sem golos.

Ronaldo marcou de penálti no embate com os ganeses, que Portugal ganhou por 3-2 e não mais marcou na prova realizada no Qatar, sendo que ainda foi titular no 2-0 ao Uruguai e no 1-2 com a Coreia do Sul, saindo aos 82 e 65 minutos, respetivamente.

O avançado luso não reagiu bem à substituição no embate com os sul-coreanos e o então selecionador luso Fernando Santos colocou-o no banco no jogo dos 'oitavos', substituindo-o por Gonçalo Ramos, que somou um 'hat-trick' face à Suíça (6-1).

Ronaldo entrou apenas aos 73 minutos, com 5-1, mas não foi ele a marcar o sexto, mas Rafael Leão.

Com naturalidade, Fernando Santos voltou a 'sentar' Ronaldo nos 'quartos', face a Marrocos, e, desta vez, lançou-o mais cedo, aos 65 minutos, numa altura em que Portugal perdia por 1-0. Até final, o resultado não se alterou.

Portugal caiu nos quartos de final do Mundial de 2022 e Fernando Santos, que 'prescindira' de Cristiano Ronaldo no 'onze', foi despedido, sendo substituído pelo espanhol Roberto Martínez, que, desde o início, fez saber que era 'Ronaldo e mais 10'.

O capitão luso, de 39 anos, começou, sem surpresa, o Euro2024 no 'onze' e esteve em campo os 90 minutos da estreia lusa, saldada com um triunfo por 2-1 sobre a República Checa, graças a um tento nos descontos do suplente Francisco Conceição.

No segundo encontro, face à Turquia (3-0), Ronaldo replicou os 90 minutos e voltou a ficar em 'branco', desta vez fazendo uma assistência para Bruno Fernandes, numa jogada em que os dois apareceram isolados na 'cara' do guarda-redes.

A fechar a fase de grupos, e apesar de Portugal já ter garantido o primeiro lugar do Grupo F, Martínez mudou quase toda a equipa, mas manteve, ainda assim, Ronaldo, que saiu aos 66 minutos do embate com a Geórgia, já com a seleção lusa a perder por 2-0.

Pela primeira vez na carreira, o atual jogador do Al Nassr fechou uma fase de grupos de uma grande competição, desde o Euro2004, sem golos, mas, ainda assim, voltou a figurar no 'onze' no embate de hoje, com a Eslovénia, e, pelo oitavo jogo consecutivo em fases finais, não marcou.

Cristiano Ronaldo até teve uma grande penalidade, aos 105 minutos, com o resultado a zero, mas o 'gigante' Oblak roubou-lhe o primeiro tento na prova. Depois, faturou no desempate por penáltis, mas esse golo não conta para a estatística.

A próxima tentativa vai acontecer na sexta-feira, dia em que Portugal defronta a França, em Hamburgo, em embate dos quartos de final do Euro2024, certamente com o Ronaldo no 'onze'.