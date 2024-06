Cristiano Ronaldo é o primeiro a jogar em seis fases finais do Europeu

Cristiano Ronaldo tornou-se hoje o primeiro jogador da história a atuar em seis fases finais do Campeonato da Europa de futebol, ao entrar de início na estreia de Portugal no Euro2024, face à República Checa.

Como era esperado, o capitão da seleção nacional integra o 'onze' luso em Leipzig, e passa a contar jogos em seis Europeus, num registo que teve início em 2004, em solo luso, e continuou nas edições de 2008, 2012, 2016 e 2020.

Com este encontro, na Red Bull Arena, Ronaldo, de 39 anos, reforça também o estatuto futebolista com mais jogos em fases finais do Campeonato da Europa, ao somar o 26.º encontro, e de mais encontros como capitão, com o 17.º.

O '7' da seleção nacional entra em campo também com a liderança no 'campeonato' dos jogadores com mais vitórias em fases finais de Europeus, com 12.

Nos golos, domínio também do português, que totaliza 14, contra nove do francês Michel Platini, todos conseguidos em 1984, o que é recorde para apenas uma edição.

Ronaldo marcou em 10 jogos, outro recorde, tendo 'faturado' em todas as cinco edições, algo único, e soma quatro encontros a marcar dois ou mais golos, outro feito inédito para o jogador nascido na Madeira.

Um golo hoje em Leipzig transforma também Cristiano no jogador mais velho a marcar numa fase final, superando o austríaco Vlasic, que faturou no Euro2008 com 38 anos e 257 dias.

Três vezes eleito para a equipa ideal do torneio, em 2004, 2012 e 2016, o avançado segue, neste particular, empatado com o italiano Maldini e o francês Blanc, assim como Pepe, que foi selecionado em 2008, 2012 e 2016.