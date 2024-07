Fan Zone do DIÁRIO vai dar prémios hoje antes do jogo Portugal-Eslovénia

Nesta segunda-feira, 1 de Julho, há quatro prémios em disputa nos passatempos a efectuar depois das 19h15 no Largo da Restauração, onde está situada a Fan Zone do DIÁRIO, com o ecrã gigante e vários serviços para que possa ver confortavelmente os jogos do Euro2024.

1.º passatempo

No primeiro passatempo ganha uma bola de futebol, uma oferta Continente, quem der mais toques sem deixar a bola cair ao chão, com a cabeça, ombro, peito e pés. Só não vale com as mãos.

2.º passatempo

No segundo, o DIÁRIO tem um par de sapatilhas, oferta da Sportloock, para quem conseguir relatar uma jogada de golo de Portugal de forma criativa. Mas atenção: não basta gritar golo. É preciso dar conta de, pelo menos, três passes antes do grande momento. Ganha quem conseguir combinar a jogada com a originalidade e o tempo que demorar a gritar golo.

3.º passatempo

No terceiro passatempo, o DIÁRIO tem para dar uma toalha de praia e um menu, oferta da MacDonalds, para quem vencer a final do nosso questionário. Cada candidato escolhe um número que corresponde a uma questão à qual dará a resposta após lidas as três hipóteses. Se optar por não recorrer às hipóteses e tiver a resposta certa, tem acesso à final.

4.º passatempo

Finalmente, no quarto passatempo, oferecemos um equipamento de desporto, oferta da HB7, a quem chegar à final do jogo ‘verdadeiro ou falso’. Quem errar é eliminado e ganha o último em prova a acertar.

De resto, a Fan Zone do DIÁRIO espera hoje mais uma enchente, já que é dia de jogo decisivo dos 'oitavos' de final entre Portugal-Eslovénia, a partir das 20 horas. Chegue cedo para garantir o seu lugar e aproveite para participar nos passatempos.