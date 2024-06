Consórcio eGames Lab com sede na Madeira apresenta resultados

O eGames Lab, o maior grupo de investigação em videojogos em Portugal, que resulta de um consórcio de 22 entidades financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), vai ter o seu Primeiro Encontro Nacional no dia 1 de Julho, nos Açores, no TERINOV – Parque de Ciências e Tecnologia da Ilha Terceira, onde estão sediadas duas das empresas que integram o consórcio, a REDCATPIG e a SOLVIT, para apresentar os seus resultados e projetar o futuro.

O projecto eGames Lab, que tem como objectivo estabelecer em Portugal um cluster para a indústria dos videojogos, criando um ecossistema sustentável, capaz de reter talentos e atrair investimento estrangeiro, apresentará como resultados a criação de 112 postos de trabalho, um investimento de 29,9 milhões de euros, sendo que 60% desta verba está alocada a atividades de investigação científica e desenvolvimento tecnológico, para alavancagem de desenvolvimento da área de gaming e troca de conhecimento entre o meio académico e empresarial.

“Neste momento, acabámos de lançar o jogo 'Waste Rush' e existem vários em produção para lançamento internacional para PC, consolas e mobile. Estamos focados em produzir jogos de alta qualidade de forma a que consigam competir com o mercado internacional”, afirma Miguel Campos, Founder & General Manager da WOWSystems.

O eGAMES LAB “é o maior grupo de investigação em videojogos em Portugal e um dos maiores a nível mundial, por essa razão, apresentamos uma equipa multidisciplinar que reúne várias áreas como design, psicologia, teatro, áudio ou música”.

Com vista a aprofundar as actividades de investigação do projecto e aportar conhecimento e formação aos técnicos e investigadores, foi criada uma parceria com a Carnegie-Mellon Univesity e com a ID&T, uma empresa ímpar na indústria do entretenimento. Existe, também, uma parceria com a IT Copenhagen University que possibilita a realização de workshops para bolseiros de investigação e foram estabelecidos protocolos com a Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa para a divulgação de conhecimento e aplicação da tecnologia de gaming e a aproximação de projetos entre o meio empresarial e o académico.

Do eGames Lab fazem parte 22 entidades: Wowsystems, Fapptory, Yacooba, Redcatpig, Infinity Games, Footar, Walkme Mobile, 4Spiro, Solvit, Júpiter Wisdom, Greener Act, Subtle Nomad, NOS, Dream Expctation, IST-ID, CMF, Startup Madeira, ACIF, APCA, AFTM, PACT e AJEM, entidades que pretendem estabelecer em Portugal um cluster para a indústria criativa dos videojogos, desenvolvendo uma indústria de videojogos com capacidade de exportação global.